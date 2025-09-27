Maika Garnica Signal Flow Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Maika Garnica Signal Flow Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement samedi 27 septembre 2025.

Maika Garnica Signal Flow

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 16h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Performance musicale de Maika Garnica au [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille.

En écho aux expositions Au fort les âmes sont, Mère, We, Sea et au film They Parlaient Idéale présentés respectivement au Mucem, au Centre de la Vieille Charité et au [mac] Musée d’art contemporain, actoral et l’artiste pluridisciplinaire Laure Prouvost ont conçu ensemble deux jours de rendez-vous au cœur du festival, le 26 et le 27 septembre. Au programme lectures, courts-métrages, performances et rencontres, pensés en résonance aux thèmes chers à Laure Prouvost et dans le prolongement des parcours d’exposition.







Maika Garnica s’intéresse à la relation entre l’environnement, le public et l’artiste par le biais de la sculpture, d’objets utilitaires ou de performances sonores. Pour Signal Flow, elle active une installation composée d’objets en céramique et, à l’aide de microphones de contact, fait résonner toutes les surfaces avec lesquelles elle rentre en contact. .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Musical performance by Maika Garnica at [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille.

German :

Musikalische Performance von Maika Garnica im [mac] Musée d’Art Contemporain in Marseille.

Italiano :

Performance musicale di Maika Garnica al [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille.

Espanol :

Actuación musical de Maika Garnica en el [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille.

L’événement Maika Garnica Signal Flow Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille