Mail art spécial saint-Valentin au musée de la Poste Musée de la Poste Paris

Après une courte visite dans les collections permanentes du Musée à la découverte du Mail Art et des timbres-poste français créés pour la Saint-Valentin, les participants réaliseront une enveloppe ou une lettre artistique sur le thème de l’Amour.

Le Mail Art est un courant artistique qui lie l’écriture à la création plastique, les œuvres ainsi créées voyageant ensuite par la Poste.

Parents et enfants créeront leur propre « envoi artistique » sur le thème de l’Amour.

Une pratique artistique ludique et une approche interactive de la correspondance qui favorisent la créativité, l’échange et le partage.

Vite, vite petit facteur, l’amour n’attend pas ! Les enfants sont invités à participer à un atelier mail art pour la saint-Valentin au musée de la Poste.

Le samedi 14 février 2026

de 11h00 à 12h30

payant

De 6.00€ à 14.00€

Les enfants de moins de 12 ans (6 €) doivent être accompagnés par un adulte (8 ou 14 €).

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T12:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T11:00:00+02:00_2026-02-14T12:30:00+02:00

Musée de la Poste 34, boulevard de Vaugirard 75015 Paris

https://www.museedelaposte.fr/expositions-et-evenements/mail-art-special-saint-valentin



