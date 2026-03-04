Mail et vie privée : grand déMAILnagement !, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Mail et vie privée : grand déMAILnagement ! Samedi 4 avril, 10h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Gratuit – Sur réservation

Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Gmail, Outlook, Hotmail,… Comment trouver une alternative aux géants américains du mail ?

Si vous voulez être sûr.e que la confidentialité de vos échanges est respectée et,

Si vous souhaitez savoir avec certitude à quel endroit vos mails sont stockés,

Cet atelier est pour vous !

Les bénévoles de CLX (club Linux 59-62) et de Chtinux sont là pour vous renseigner.

Ils pourront aussi vous aider à trouver un fournisseur d’adresse mail en accord avec vos besoins et vos valeurs et à « déMAILnager ».

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

geralt / Gerd Altmann – Pixabay