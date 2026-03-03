Mail et vie privée grand déMAILnagement !

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Gmail, Outlook, Hotmail,… Comment trouver une alternative aux géants américains du mail ?

Si vous voulez être sûr.e que la confidentialité de vos échanges est respectée et,

Si vous souhaitez savoir avec certitude à quel endroit vos mails sont stockés,

Cet atelier est pour vous !

Les bénévoles de CLX (club Linux 59-62) et de Chtinux sont là pour vous renseigner.

Ils pourront aussi vous aider à trouver un fournisseur d’adresse mail en accord avec vos besoins et vos valeurs et à déMAILnager .

Gmail, Outlook, Hotmail,… Comment trouver une alternative aux géants américains du mail ?

Si vous voulez être sûr.e que la confidentialité de vos échanges est respectée et,

Si vous souhaitez savoir avec certitude à quel endroit vos mails sont stockés,

Cet atelier est pour vous !

Les bénévoles de CLX (club Linux 59-62) et de Chtinux sont là pour vous renseigner.

Ils pourront aussi vous aider à trouver un fournisseur d’adresse mail en accord avec vos besoins et vos valeurs et à déMAILnager . .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 04 mperard@ville-roubaix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gmail, Outlook, Hotmail? How do you find an alternative to the American mail giants?

If you want to be sure that the confidentiality of your exchanges is respected and,

If you want to know for sure where your e-mails are stored,

This workshop is for you!

Volunteers from CLX (Club Linux 59-62) and Chtinux will be on hand to help.

They’ll also be able to help you find an e-mail address provider that suits your needs and values, and deMAILnager .

L’événement Mail et vie privée grand déMAILnagement ! Roubaix a été mis à jour le 2026-03-03 par Hauts-de-France Tourisme