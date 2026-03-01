Maillage de femmes Richelieu

Maillage de femmes

Début : Samedi 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Dans un monde d’isolement et de ruptures, les femmes du Haut-Poitou décidèrent de se rassembler.

Elle s’ouvrirent les unes aux autres, partagèrent des cercles de femmes et des célébrations. Elles portèrent haut leurs voix et leurs projets. Unies, elles réenchantèrent leur territoire !

Et si nos rêves devenaient réalité ?

Le rassemblement Maillage de femmes est à l’entrecroisement de l’empuissancement des femmes et de l’intelligence collective.

Programme

– Accueil convivial avec boisson chaude 16h à 16h30

– Atelier Rencontres par Ninon 16h30 à 18h

– Ecstatic dance par Raquel 18h à 20h

– Espace Maillage tissage de liens

– Bar

– Repas partagé 25 .

19 rue des Écluses Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@entrecroisement.fr

