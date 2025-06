Maillas en Fête Maillas 3 juillet 2025 07:00

Landes

Maillas en Fête Maillas Landes

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-06

2025-07-03

C’est le grand retour des Fêtes à Maillas !

Entre animations ludiques & sportives, plaisirs de papilles et bal, c’est un condensé de l’esprit landais en 4 jours de fêtes !

Tout commence tranquillement le concours de belote le Jeudi 3 à 21h et le concours de pétanque nocturne le Vendredi à 19h.

Samedi 5, les courageux seront présent à 9h30 pour le départ de la randonnée pédestre récompensés à 12h par un repas grillades. Après une sieste, les gourmands mettront les pieds sous la table à 20h pour le repas Moules-Frites suivi à 23h du bal.

Dimanche, on commencera sa journée à 10h en faisant un tour au marché de créateurs avant de prendre part au concert de chants basques et du monde dans l’église du village à 11h. A la sortie (12h30), on partage un verre offert par la municipalité et animée par le choeur XOXOAK puis on déguste de bons produits au marché de producteurs locaux. A 18h30, on lève une dernière fois son verre pour l’apéritif de clôture des fêtes.

Les repas du Samedi sont sur réservation avant le 29/06. .

Maillas 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 55 93

English : Maillas en Fête

The Fêtes à Maillas are back!

With fun and sporting activities, gourmet delights and a ball, it’s a condensed version of the Landes spirit in 4 days of festivities!

German : Maillas en Fête

Es ist die große Rückkehr der Feste in Maillas!

Zwischen Spiel- und Sportanimationen, Gaumenfreuden und Tanz ist es eine Zusammenfassung des Geistes von Landes in 4 Tagen Fest!

Italiano :

È il grande ritorno delle Fêtes à Maillas!

Con attività ludiche e sportive, delizie culinarie e un ballo, è un condensato dello spirito delle Landes in 4 giorni di festa!

Espanol : Maillas en Fête

¡Es el gran regreso de las Fêtes à Maillas!

Con actividades lúdicas y deportivas, delicias culinarias y un baile, es una versión condensada del espíritu de las Landas en 4 días de fiesta

