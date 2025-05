Maillé 25 août 1944 Histoire et mémoire d’un massacre méconnu – Saint-Épain, 11 mai 2025 07:00, Saint-Épain.

Indre-et-Loire

Maillé 25 août 1944 Histoire et mémoire d’un massacre méconnu Salle de théâtre Jeanne d’Arc Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-11

fin : 2025-05-11

Date(s) :

2025-05-11

À l’occasion du 80e anniversaire de la capitulation allemande, la commune de Saint-Epain propose une programmation ambitieuse !

Pour clôturer ces festivités, Romain Taillefait, directeur de la Maison du Souvenir, viendra présenter l’histoire du massacre de Maillé et replacera cet événement dans le contexte des violences de l’été 1944.

Le nombre de places étant limité, la réservation est conseillée. .

Salle de théâtre Jeanne d’Arc

Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 80 21

English :

To mark the 80th anniversary of the German surrender, the commune of Saint-Epain is offering an ambitious program!

To round off the festivities, Romain Taillefait, director of the Maison du Souvenir, will present the history of the Maillé massacre.

German :

Anlässlich des 80. Jahrestags der deutschen Kapitulation bietet die Gemeinde Saint-Epain ein ehrgeiziges Programm an!

Zum Abschluss der Feierlichkeiten wird Romain Taillefait, der Leiter des Maison du Souvenir, die Geschichte des Massakers von Maillé erläutern.

Italiano :

In occasione dell’80° anniversario della resa tedesca, il comune di Saint-Epain organizza un programma ambizioso!

Per completare i festeggiamenti, Romain Taillefait, direttore della Maison du Souvenir, presenterà la storia del massacro di Maillé.

Espanol :

Con motivo del 80º aniversario de la rendición alemana, el municipio de Saint-Epain organiza un ambicioso programa

Como colofón, Romain Taillefait, director de la Maison du Souvenir, presentará la historia de la masacre de Maillé.

