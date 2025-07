Maillé en fête Maillé

Maillé en fête Maillé samedi 5 juillet 2025.

Etang Maillé Indre-et-Loire

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

2025-07-05

Le conseil municipal et les associations communales vous invitent pour deux jours de fête !

Venez avec votre famille, vos proches et vos amis !

Samedi concert du groupe Samsoul à 21h, retraite aux flambeaux à 22h30, feu d’artifice à 23h puis reprise du concert à 23h15. Restauration sur place, midi et soir.

Dimanche marche découverte du patrimoine de Maillé, apéritif offert par la mairie.

Activités sportives sur les deux jours. .

Etang Maillé 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 24 71 secretariat@maille.fr

English :

The town council and local associations invite you to join them for two days of festivities!

Bring your family and friends!

German :

Der Gemeinderat und die Gemeindeverbände laden Sie zu einem zweitägigen Fest ein!

Kommen Sie mit Ihrer Familie, Ihren Verwandten und Ihren Freunden!

Italiano :

Il Comune e le associazioni locali vi invitano a trascorrere due giorni di festa!

Portate la vostra famiglia e i vostri amici!

Espanol :

El Ayuntamiento y las asociaciones locales le invitan a disfrutar de dos días de fiesta

¡Trae a tu familia y amigos!

L'événement Maillé en fête Maillé a été mis à jour le 2025-06-28