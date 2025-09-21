Maille infinie. Rencontre avec Xavier Brisoux Cité de la dentelle et de la mode Calais

Maille infinie. Rencontre avec Xavier Brisoux Dimanche 21 septembre, 10h30, 15h00, 16h30 Cité de la dentelle et de la mode Pas-de-Calais

Conférence à 15h, durée 1 heure, gratuit, réservation conseillée,

Musée ouvert de 10h à 18h, présence de l’artiste de 10h30 à 12h30 et

de 16h30 à 17h30

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Pour la deuxième édition du rendez vous « Faiseurs de mode », la Cité de la dentelle et de la mode invite le designer Xavier Brisoux à révéler ses créations en maille tridimensionnelle. Une rencontre avec le créateur pour découvrir sa démarche et ses inspirations.« À la croisée de la haute couture, de la sculpture, des métiers d’art et de l’objet design, j’habille tout ce qu’il est possible d’habiller » Les œuvres du designer Xavier Brisoux, dont certaines seront présentées pour la première fois au public, seront visibles du 13 septembre au 14 décembre 2025 au sein du parcours des collections permanentes. Rencontrez et échangez avec l’artiste devant ses œuvres le dimanche.

Cité de la dentelle et de la mode 135 Quai du Commerce, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321004230 https://www.cite-dentelle.fr [{« type »: « email », « value »: « cidm-accueil@mairie-calais.fr »}] La Cité de la dentelle et de la mode est un lieu de mode incontournable. Dans sa galerie des expositions, elle présente des couturiers qui ont marqué l'histoire ou des créateurs de grande importance pour les arts de la mode (Hubert de Givenchy, Cristóbal Balenciaga…). Installé en cœur de ville, le musée offre par ailleurs de multiples services : auditorium, restaurant et boutique, centre de documentation et d'archives. De façon exceptionnelle pour un musée, la Cité de la dentelle et de la mode héberge le Centre de formation des apprentis des métiers de la dentelle qui forme les futurs professionnels du secteur. Gare de Calais Ville ou Calais Frethun (puis navette jusque Calais Ville)

Journées européennes du patrimoine 2025

©Studio B. Helle