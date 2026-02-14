Mailles et marmites : atelier tricot, Bibludothèque Damrémont, Boulogne-sur-Mer

Mailles et marmites : atelier tricot Samedi 21 février, 09h30 Bibludothèque Damrémont Pas-de-Calais

sur réservation au 03 21 80 97 08

Bibludothèque Damrémont Allée Gustave Flaubert, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Vous cherchez une activité, conviviale, créative et relaxante ? Rejoignez notre atelier tricot qui cette année se complète avec des échanges autour des recettes de cuisine.