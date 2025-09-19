Maillezais d’hier et d’aujourd’hui Mairie de Maillezais Maillezais

Maillezais d’hier et d’aujourd’hui

Mairie de Maillezais 6 Rue de la Trigalle Maillezais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 08:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-04

À travers cette exposition photo composée de 50 clichés anciens de Maillezais mis en parallèle avec leurs vues actuelles, c’est tout un pan de l’histoire de la commune qui sera mis en lumière. Exposition conçue par Thierry Delmarre et proposée par les Amis de l’abbaye de Maillezais.

À travers cette exposition photo composée de 50 clichés anciens de Maillezais mis en parallèle avec leurs vues actuelles, c’est tout un pan de l’histoire de la commune qui sera mis en lumière. Exposition conçue par Thierry Delmarre et proposée par les Amis de l’abbaye de Maillezais. Visite commentée de l’exposition mercredi 13, mercredi 20 et mercredi 27 mai (14h00). .

Mairie de Maillezais 6 Rue de la Trigalle Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 33 52 64 78 aamaillezais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This photo exhibition, featuring 50 old photographs of Maillezais set against their present-day counterparts, brings to light a whole section of the town’s history. Designed by Thierry Delmarre and presented by the Friends of Maillezais Abbey.

L’événement Maillezais d’hier et d’aujourd’hui Maillezais a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin