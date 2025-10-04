Maillol et Picasso s’invitent à la micro-folie Médiathèque centrale Perpignan

Maillol et Picasso s’invitent à la micro-folie Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque centrale Pyrénées-Orientales

Tout public à partir de 8 ans.

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

L’exposition du musée d’art Hyacinthe Rigaud se prolonge à la Médiathèque avec une visite virtuelle suivie d’un atelier. La séance ouvre droit à une visite guidée de l’exposition au musée gratuite.

Médiathèque centrale 15 Rue Emile Zola, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie 0468663022 Bus : Cassanyes B et 1 / Castillet / Campus Mailly : P'tit Bus

Musée Hyacinthe Rigaud