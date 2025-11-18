M’aime pas Mort Le Métullum, Melle Melle
M’aime pas Mort Mardi 16 décembre, 20h00 Le Métullum, Melle Deux-Sèvres
Avant-première du spectacle M’aime Pas Mort
Un texte lauréat de l’aide à la création d’Artcena
Gone est de retour dans son village natal. Partie depuis des années à la ville pour vivre sa vie d’artiste, elle revient pour
soutenir sa jeune soeur, Is, qui se bat pour tenir debout après un drame familial. Ce fait-divers devient une affaire
médiatique qui s’emballe et transforme leur histoire en un spectacle qui attise les tensions et déforme la vérité. Alors qu’Is
mène une vie discrète entre les révisions pour le bac, son travail à la boulangerie et son besoin d’oublier, Gone prend les
choses en main pour rétablir la vérité. Dans ce tourbillon médiatique, elle sollicite une journaliste prête à fouiller au-delà des
apparences.
Gone ne veut pas s’effacer. Elle porte en elle le NON. Le Non au mensonge, le Non à la confusion, le Non à la facilité, le Non
à la manipulation. Elle veut tenir debout et faire front au déshonneur.
Le Métullum, Melle Place Bujault Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Compagnie La Petite Fabrique theatre musique
Design du titre : Antichambre // Mise en page de l’image : Louize Lavauzelle