Main à la pâte Éco construction Rénovation CESAme Marmande
Main à la pâte Éco construction Rénovation CESAme Marmande samedi 28 mars 2026.
Main à la pâte Éco construction Rénovation
CESAme 1-7 Rue Edouard Manet Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Journée gratuite ouverte à tous.
Techniques d’isolation en chanvre
Journée gratuite ouverte à tous.
Techniques d’isolation en chanvre .
CESAme 1-7 Rue Edouard Manet Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 46 eco-construction@valdegaronne.fr
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English : Main à la pâte Éco construction Rénovation
Free day open to all.
Hemp insulation techniques
L’événement Main à la pâte Éco construction Rénovation Marmande a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Val de Garonne