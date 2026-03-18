Main à la pâte Éco construction Rénovation CESAme Marmande

Main à la pâte Éco construction Rénovation

CESAme 1-7 Rue Edouard Manet Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Journée gratuite ouverte à tous.

Techniques d’isolation en chanvre

Journée gratuite ouverte à tous.

Techniques d’isolation en chanvre .

CESAme 1-7 Rue Edouard Manet Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 46 eco-construction@valdegaronne.fr

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English : Main à la pâte Éco construction Rénovation

Free day open to all.

Hemp insulation techniques

L’événement Main à la pâte Éco construction Rénovation Marmande a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Val de Garonne