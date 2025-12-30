MAIN SQUARE – PASS 1 JOUR LA CITADELLE – QUARTIER DE TURENNE Arras
MAIN SQUARE – PASS 1 JOUR LA CITADELLE – QUARTIER DE TURENNE Arras samedi 4 juillet 2026.
MAIN SQUARE – PASS 1 JOUR Début : 2026-07-04 à 14:30. Tarif : – euros.
LIVE NATION FRANCE FESTIVALS PRÉSENTE : MAIN SQUARE – PASS 1 JOURDéjà annoncés pour l’édition 2026- Vendredi 3 juillet : Katy Perry, Paul Kalkbrenner, Charlotte Cardin, Cassius, Miki, Midnight Generation, Luiza, …- Samedi 4 juillet : Orelsan, Marshmello, L2B, Asaf Avidan, Yamê, Nono La Grinta, Eve La Marka, …- Dimanche 5 juillet : Twenty One Pilots, Vald x Vladimir Cauchemar x Todiefor, Reneé Rapp, Don West, Perceval, Zaho, …Achat limité à 8 billets par acheteurMAIN SQUARE FESTIVAL Du 03 AU 05 JUILLET 2026PASS 1 JOURSi vous êtes PMR/PSH avant d’acheter votre billet et que vous avez des questions sur l’accessibilité de certaines zones du Festival, merci de contacter le service dédié à l’adresse pmr@mainsquarefestival.fr.
LA CITADELLE – QUARTIER DE TURENNE BVD DU GENERAL DE GAULLE 62000 Arras 62