MAIN SQUARE – PASS 2 JOURS – MAIN SQUARE – SAMEDI DIMANCHE – LA CITADELLE – QUARTIER DE TURENNE Arras

LIVE NATION FRANCE FESTIVALS PRÉSENTE : MAIN SQUARE – PASS 2 JOURSDéjà annoncés pour l’édition 2026- samedi 4 juillet : OrelSan- dimanche 5 juillet : Twenty One PilotsAchat limité à 8 billets par acheteurMAIN SQUARE FESTIVAL Du 03 AU 05 JUILLET 2025PASS 2 JOURS au choix :VENDREDI 03 et le SAMEDI 04 Juillet ou SAMEDI 04 et le DIMANCHE 05 Juillet ou VENDREDI 03 et le DIMANCHE 05 JuilletBillet a échanger contre un bracelet Si vous êtes PMR/PSH avant d’acheter votre billet et que vous avez des questions sur l’accessibilité de certaines zones du Festival, merci de contacter le service dédié à l’adresse pmr@mainsquarefestival.fr.

LA CITADELLE – QUARTIER DE TURENNE BVD DU GENERAL DE GAULLE 62000 Arras 62