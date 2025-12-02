Main verte à cœur ouvert Sources Boulogne-Billancourt

Au programme : une conversation inspirante entre Cyril Dion et Mathieu Vidard, les punchlines engagées du Greenwashing Comedy Club, et un quiz des bonnes nouvelles environnementales – avec des surprises pour les meilleures élèves ! Vous pourrez aussi vous offrir un moment de bien-être grâce aux massages Nomad’s, et repartir avec des conseils pour chouchouter vos plantes d’intérieur.

Une soirée pour apprendre, rire, se détendre… et repartir un peu plus légers, un peu plus inspirés.

Le programme de la soirée ↓

✦ Rencontre entre Cyril Dion et Mathieu Vidard

✦ Stand-up avec Anne Dupin et Nicolas Benoit, du Greenwashing Comedy Club

✦ Quiz animé par l’humoriste Mapie

✦ Atelier de conseils végétaux avec Ophélie,Ta Mère Nature

[inscriptions directement sur place]

✦ Massages avec Nomad’s

[inscriptions directement sur place]

✦ Au menu : les recettes italiennes concoctées par L’Epicurianu Trattoria

Infos pratiques :

⤷ Mardi 2 décembre de 18h à 21h

⤷ Sources – 65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt⤷ Métro 9 – Pont de Sèvres

⤷ Entrée gratuite sur inscription

⤷ Bar et restauration sur place (payant)

⤷ Accessible aux personnes à mobilité réduite

Entre rires, témoignages inspirants, bonnes nouvelles, détente et ateliers végétaux, venez (re)découvrir les gestes qui font du bien à la planète… et à vous-même.

Le mardi 02 décembre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-02T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-02T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-02T18:00:00+02:00_2025-12-02T21:00:00+02:00

Sources 65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.billetweb.fr/main-verte-a-coeur-ouvert