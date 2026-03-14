Main verte… Atelier Vannerie

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez participer à main verte… l’atelier vannerie proposé par Fabienne Degos, vannière artisan d’art.

Sur inscription dès 12 ans

En partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays Morcenais qui organise le Festiplante Festibio le 18 juin.

Venez participer à main verte… l’atelier vannerie proposé par Fabienne Degos, vannière artisan d’art.

Sur inscription dès 12 ans

En partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays Morcenais qui organise le Festiplante Festibio le 18 juin. .

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : Main verte… Atelier Vannerie

Come and take part in Green Thumb… the basket-making workshop run by Fabienne Degos, a basket-maker and craftswoman.

Registration required for ages 12 and up

In partnership with the Pays Morcenais Tourist Office, which is organizing the Festiplante Festibio event on June 18.

L’événement Main verte… Atelier Vannerie Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morcenx