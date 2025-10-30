Mainardis / Maes / Dussuyer Fondation Taylor Paris

Jean-Charles Mainardis (sculpture)

Diplômé des Beaux-Arts de Paris en 1986, Jean-Charles Mainardis développe un travail de sculpture et de dessin. Ses œuvres sont présentées au sein d’expositions régulières ainsi que dans des collections publiques et privées. Professeur de modelage autour du modèle vivant, il enseigne dans plusieurs ateliers à Paris et en région parisienne.

De la terre, Jean-Charles Mainardis fait naître des corps, des bustes et des têtes qui vibrent par leur humanité. Créer est pour le sculpteur une façon de célébrer le vivant, de magnifier la figure, de rendre aux corps leur mouvement.

David Maes (dessin et gravure)

D’abord peintre, David Maes découvre la gravure qu’il étudie dans l’atelier Lacourière-Frélaut. Il effectue un séjour à la Casa Velasquez au début des années 90 et obtient plusieurs prix et récompenses, dont le prix Claude Bouret de la Fondation Taylor en 2023. L’on retrouve ses œuvres dans des collections publiques et privées tant en France qu’en Espagne ou au Canada.

Avec la gravure, David Maes explore les jeux d’ombre et de lumière pour mettre en scène des visages, des silhouettes ou des paysages. A la pointe sèche ou au crayon de couleur, jouant avec les superpositions et les gros plans, son trait est subtil et puissant.

Florence Dussuyer (peinture)

C’est à Lyon et Saint-Etienne que Florence Dussuyer se forme en arts appliqués et arts plastiques. Elle enrichit ensuite sa pratique de voyages et de stages, notamment aux Beaux-Arts d’Hô-chi-Minh. Elle est lauréate du prix de peinture Alain Brugnon de la Fondation Taylor en 2019.

Marquées d’une influence orientale, les œuvres de Florence Dussuyer mettent en lumière la figure féminine. Sa création demeure personnelle, réfléchie et poétique. Dans une démarche autour de la densité humaine, l’artiste engage ainsi son propre corps pour « habiter » ses créations.

Les peintures instinctives mettant en scène des figures féminines de Florence Dussuyer dialoguent avec l’humanité modelée du sculpteur Jean-Charles Mainardis, et les gravures subtiles, à la pointe sèche et au crayon de couleur, de David Maes.

Du jeudi 30 octobre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Fondation Taylor 1, rue la Bruyère 75009 Paris

https://www.taylor.fr/expositions/2025/mainardis-maes-dussuyer +33148748524 contact@taylor.fr https://www.facebook.com/fondationtaylor?locale=fr_FR https://www.facebook.com/fondationtaylor?locale=fr_FR