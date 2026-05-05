Mains dans l’argile pour retrouver le centre de l’âme, Parco di Villa Vitali, Fermo

Mains dans l’argile pour retrouver le centre de l’âme 6 et 7 juin Parco di Villa Vitali Fermo

L’entrée au jardin est gratuite + une contribution pour l’événement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Parc de la Villa Vitali, arcades gothiques dites aussi serre froide

Céramique et Yoga. Enracinement et métamorphose : dialogue expérimental avec la nature à travers le souffle et l’argile.

Par Francesca Corsi (céramiste) et Cinzia Calvaresi (professeur de yoga).

Parco di Villa Vitali Viale Trento 31, 63900, Fermo FM Fermo 63900 Sant’Andrea Fermo Marche 0734217140 https://www.fermomusei.it/musei/villa-vitali/ [{« type »: « phone », « value »: « 3280289367 »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Comune di Fermo