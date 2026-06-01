Mains d’Œuvres présente : Ce qui nous lie, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Mains d’Œuvres présente : Ce qui nous lie Samedi 6 juin, 16h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Mains d’Œuvres, lieu emblématique de la création artistique et de la performance à Saint-Ouen, vous invite à vivre des expériences uniques à l’occasion de Nuit Blanche, avec une programmation dédiée à l’Amour : ce qui nous lie, nous traverse, nous met en tension.

Aimer, c’est s’exposer, se confronter, se perdre parfois. C’est faire l’expérience du lien autant que du conflit. Pour cette édition, Mains d’Œuvres propose une traversée sensible et plurielle des formes de l’attachement : amour intime, amour collectif, amour empêché, amour débordant. Dans les espaces du lieu comme dans l’espace public, artistes et publics seront invités à éprouver ce qui se joue entre les corps, les paroles et les silences.

À travers les propositions de KMK et Yvan Loiseau, la nuit se déploie comme un parcours entre dehors et dedans, entre ville et refuge. Performances, arts visuels, musique et arts de la parole composent un paysage où le sensible rencontre le politique, où l’intime devient partage.

Une Nuit Blanche pour éprouver ce qui nous relie – et ce qui parfois nous sépare !

Programme :

• À 16h et 20h15 : ESPÉRANCE DE VI(LL)E

Performance immersive de la Cie KMK

Comment parler du vertige de la ville qui se transforme (trop) vite, des souvenirs qui ne trouvent plus leur abri, des constructions qui ne durent que quelques dizaines d’années. Comment exprimer notre place sur la ligne au temps ? ESPÉRANCE DE VI(LL)E est une expérience immersive qui invite le public à traverser un lieu, ses mémoires et ses devenirs. En se laissant guider par le son, les corps et les transformations de l’espace, à la fois installation, performance et expérience sonore, le spectacle interroge notre manière d’habiter le monde, de le transformer et de le transmettre – en laissant entrevoir, au-delà de sa disparition, les formes possibles de sa continuité

Devant la serre Wangari, 12 bis rue des Bateliers, 93400, Saint-Ouen-sur-Seine

Métro : Ligne 13/14 : Mairie de Saint-Ouen

Velib : Station Bateliers – Quai de Seine / Clef des champs – Albert Dhalenne

• De 21h à 00h : SYLLABE

Installation performance d’Yvan Loiseau avec la complicité d’Yvan Brozat

SYLLABE est le premier restaurant gastronomique où l’on sert de la poésie. Ce qui sera degusté, ce sont des mots. Des mots, des vers, appétissants, pour se remplir l’esprit d’espoir. Les convives choisissent un menu entre trois, c’est le même qui est servi à toute la table. Quand on dé-cloche les assiettes, des poèmes écrits par Yvan Loiseau apparaissent : les convives peuvent déguster des hémistiches fraiches, des rimes gourmandes, des quatrains croquants qui donnent le sourire. Cette nourriture de l’esprit est programmée numériquement par Yves Brozat, avec un dispositif qui fait de la table une matière onirique dans la nuit du monde.

À Mains d’Œuvres, 1 rue Charles Garnier, 93400, Saint-Ouen-sur-Seine

Métro : Ligne 4 : Porte de Clignancourt / Ligne 13 : Garibaldi / Ligne 14 : Mairie de Saint-Ouen

Velib : Louis Dain-Rosiers

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris dans le cadre d’un partenariat avec le réseau Actes if

En partenariat avec la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la Région Île-de-France, la Ville de Paris, le Département de Seine-Saint-Denis et Plaine Commune

Graphisme : Léna Salabert-Triby et Mariel Nils

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Nuit Blanche 2026 Hors-les-murs Studio de danse