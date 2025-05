UZHUR / Aphasia – Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 8 juin 2025, Saint-Ouen.

Ce duo parisien, oscillant entre post-industriel et improvisation, est formé de Jean-Charles Bastion (synthétiseur modulaire, voix) et Fabien Rios (drum machine, feedbacks, basse). Leur musique incantatoire et abrasive évoque des visions d’apocalypse et d’horizons incertains.

Avec un LP chez Nahal Recordings et un nouvel EP Aphasia, chez Brutal Forms, UZHUR propose une expérience live immersive et hypnotique, scénographiée par le vidéaste Ashumanpattern (Grégoire Orio).

Avec

le soutien de la Métropole du Grand Paris et

en partenariat avec le réseau

Actes if

Le samedi 07 juin 2025

de 23h45 à 00h45

gratuit Tout public.

Mains d’Œuvres 1 Rue Charles Garnier 93400 Lieu pour l’imagination artistique et citoyenne : danse, musique, arts visuels, théâtre, fêtes et festivals !Saint-Ouen

https://www.mainsdoeuvres.org/agenda/ecran-mirage-2394343

Concert multi-sensoriel – UZHUR façonne des paysages sonores où les machines et le spectre d’un monde en ruine résonnent.