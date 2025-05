The Film Gallery / SPLITSCREEN – Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 7 juin 2025, Saint-Ouen.

Présentée dans la salle d’exposition, cette œuvre originale, imaginée par un collectif de cinéastes contemporains, redéfinit les notions de cadre et d’espace cinématographique. À travers des projections, des diaporamas et des dispositifs visuels inédits, SPLITSCREEN brouille les frontières entre images anciennes et contemporaines, offrant une immersion onirique dans l’univers du cinéma expérimental. Performances mêlant images en mouvement, son et musique viendront ponctuer l’installation, faisant dialoguer passé et présent dans une célébration de l’histoire du cinéma.

Soutenu part The Film Gallery, première galerie mondiale entièrement dédiée au cinéma expérimental, ce projet propose une expérience visuelle et sonore unique. Son objectif est de promouvoir des artistes qui croisent le cinéma avec d’autres formes d’art telles que les arts visuels, la poésie, la sculpture et la performance, tout en mettant à disposition des équipements de projection analogiques pour les musées et galeries à travers le monde.

Avec

le soutien de la Métropole du Grand Paris et

en partenariat avec le réseau

Actes if

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T03:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T05:00:00+02:00

Mains d’Œuvres 1 Rue Charles Garnier 93400 Lieu pour l’imagination artistique et citoyenne : danse, musique, arts visuels, théâtre, fêtes et festivals !Saint-Ouen

https://www.mainsdoeuvres.org/agenda/ecran-mirage-2394343

Installation cinématographique expérimentale et performative – Œuvre originale qui redéfinit les notions de cadre et d’espace cinématographique.