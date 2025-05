COLLECTIF VISIOPHARE (DYLAN COTE ET TANGUY LECLCERC) / Cyclomorphe – Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 7 juin 2025, Saint-Ouen.

Cyclomorphe est une installation réalisée par Dylan Cote et Tanguy Clerc. Elle consiste en un dispositif de projection low-tech activée par un vélo. Lorsque le public pédale, une trame se met en mouvement et dévoile des animations graphiques produites grâce au procédé de scanimation. Ces images sont projetées grâce à un rétroprojecteur recomposé et augmenté, basé sur le dispositif open-source « Visiophare ».

Cette étrange machine hybride les objets, les techniques et les époques. Autant influencée par le précinéma que par l’art génératif et interactif, elle ambitionne de bousculer nos imaginaires techniques en prenant à contre-pied la surenchère technologique contemporaine. À l’instar du vélo, outil centenaire et convivial au cœur du monde hyper-moderne, ce dispositif incarne l’idée que l’utilisation de technologies « basses » peut aussi rimer avec surprise et émerveillement. Cyclomorphe s’attache ainsi à réenchanter notre rapport à l’image animée, au travers d’une expérience sensorielle immersive, ludique et facilement appropriable.

Projet soutenu par La Rochelle Université et l’Agence Nationale de la Recherche au titre du Plan France 2030.

Avec

le soutien de la Métropole du Grand Paris et

en partenariat avec le réseau

Actes if

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Mains d’Œuvres 1 Rue Charles Garnier 93400 Lieu pour l’imagination artistique et citoyenne : danse, musique, arts visuels, théâtre, fêtes et festivals !Saint-Ouen

https://www.mainsdoeuvres.org/agenda/ecran-mirage-2394343

Installation interactive – Dispositif de projection low-tech activée par un vélo.