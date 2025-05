VINCENT CHÉRY & SPENCER BAMBROUGH / Le Sucré de l’Univers – Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 7 juin 2025, Saint-Ouen.

Une enquête à travers les âges… venez dénicher le sucré de l’univers !

À l’image de ces foires à l’ère des premiers ébats de l’image en mouvement, cette installation plastique et sonore signée Vincent Chéry et Spencer Bambrough explore avec malice la fabrique des illusions à travers les époques. Loin de se contenter de représenter le monde pour mieux le comprendre, l’humain n’a eu cesse d’inventer son monde à travers une prolifération de reproductions et transformations du réel. Des scènes les plus triviales jusqu’aux drames les plus cosmiques, cet univers n’a pas fini de se modeler.

Pourvu que l’on le malaxe encore !

Avec

le soutien de la Métropole du Grand Paris et

en partenariat avec le réseau

Actes if.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Mains d’Œuvres 1 Rue Charles Garnier 93400 Lieu pour l’imagination artistique et citoyenne : danse, musique, arts visuels, théâtre, fêtes et festivals !Saint-Ouen

https://www.mainsdoeuvres.org/agenda/ecran-mirage-2394343

