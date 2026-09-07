Mains du passé, merveilles d’aujourd’hui, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard

Informations pratiques

Mains du passé, merveilles d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Château de la Bastie d’Urfé Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites flash de 15 min avec présentation des vitrines de l’expo-dossier

Château de la Bastie d’Urfé 1061 Route de la Bâtie d’Urfé, 42130 Saint-Étienne-le-Molard, France Saint-Étienne-le-Molard 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477975468 https://www.batiedurfe.fr À l’origine maison fortifiée du moyen âge, elle est agrandie et transformée par Claude d’Urfé (1501-1588), proche des rois François Ier et Henri II. Fin lettré, humaniste, il a mis en œuvre dans son château un programme décoratif et symbolique abouti, profondément inspiré de ses séjours en Italie et à la Cour de France. La demeure forézienne fut une source d’inspiration pour son petit-fils, Honoré d’Urfé (1567-1625), auteur de « L’Astrée », considéré comme le premier grand roman français. Depuis la D1089, sortie Saint-Etienne-le-Molard, fléchage « Château de la Bastie d’Urfé ». Parking.

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