Mains et merveilles Marché de créateurs et artisans Romans-sur-Isère samedi 6 décembre 2025.
rue Bistour Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-06
L’artisanoscope et le Collectif des artisans romanais organisent un marché de créations locales. Cette première édition propose également une petite restauration sur place.
rue Bistour Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 34 92 84 lartisanoscope@gmail.com
English :
L’artisanoscope and the Collectif des artisans romanais are organizing a market of local creations. This first edition also features a snack bar.
German :
Das Artisoscope und das Collectif des artisans romanais organisieren einen Markt mit lokalen Kreationen. Diese erste Ausgabe bietet auch eine kleine Restauration vor Ort an.
Italiano :
L’artisanoscope e il Collectif des artisans romanais organizzano un mercato di creazioni locali. In questa prima edizione sarà presente anche uno snack bar.
Espanol :
L’artisanoscope y el Collectif des artisans romanais organizan un mercado de creaciones locales. Esta primera edición contará también con un snack bar.
