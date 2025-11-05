Maintenant c’est nous les chefs Le Kursaal Besançon
Maintenant c’est nous les chefs
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Début : 2026-02-08 11:00:00
fin : 2026-02-08 12:00:00
2026-02-08
Spectacle pour enfants
Qui c’est le chef ! Maintenant c’est nous !
C’est dur d’avoir une soeur qui nous embête tout le temps. Alors souvent je me venge et la bagarre n’en finit jamais. Même que papa nous punit tous les deux sans chercher à comprendre…
Alors avec ma soeur, on a décidé de devenir les chefs à la maison…
Organisateur OURAGAN DU RIRE .
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55
