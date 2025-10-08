Maintenant, c’est nous les chefs ! Châteauroux

Maintenant, c’est nous les chefs !

L’Ouragan du rire vous présente Maintenant, c’est nous les chefs ! , une comédie pour les enfants !

Qui c’est le chef ! Maintenant c’est nous ! C’est dur d’avoir une soeur qui nous embête tout le temps. Alors souvent je me venge et la bagarre n’en finit jamais. Même que papa nous punit tous les deux sans chercher à comprendre… Alors avec ma soeur, on a décidé de devenir les chefs à la maison…

Spectacle enfants de 4 à 10 ans. 10 .

English :

L’Ouragan du rire presents Maintenant, c’est nous les chefs! , a comedy for kids!

German :

Der Lach-Orkan präsentiert Ihnen Jetzt sind wir die Chefs! , eine Komödie für Kinder!

Italiano :

L’Ouragan du rire presenta Maintenant, c’est nous les chefs! , una commedia per bambini!

Espanol :

¡L’Ouragan du rire presenta Maintenant, c’est nous les chefs! , ¡una comedia para niños!

