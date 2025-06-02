MAINTENANT C’EST NOUS LES CHEFS – MAINTENANT C EST NOUS LES CHEFS – SALLE RAUGRAFF Nancy

MAINTENANT C’EST NOUS LES CHEFS – MAINTENANT C EST NOUS LES CHEFS Début : 2026-02-22 à 11:00. Tarif : – euros.

Qui c’est le chef ! Maintenant c’est nous !C’est dur d’avoir une soeur qui nous embête tout le temps. Alors souvent je me venge et la bagarre n’en finit jamais. Même que papa nous punit tous les deux sans chercher à comprendre…Alors avec ma soeur, on a décidé de devenir les chefs à la maison…Artistes :Nicole Sias, Youssef Le Daron, Omar Tranks

SALLE RAUGRAFF 13 BIS RUE DES PONTS 54000 Nancy 54