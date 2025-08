Maintenant je n’écrit plus qu’en français Théâtre Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Maintenant je n’écrit plus qu’en français Théâtre Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp mardi 14 octobre 2025.

Maintenant je n’écrit plus qu’en français Théâtre

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14 21:30:00

Date(s) :

2025-10-14

Seul en scène, Viktor Kyrylov livre un récit bouleversant d’exil et de

renaissance. Après avoir fui Moscou en 2022, l’auteur-comédien ukrainien

transforme son déracinement en acte poétique et politique. Une parole

intime, urgente, portée par une mise en scène sobre et lumineuse.

Étudiant ukrainien dans une prestigieuse école de théâtre à Moscou, il

croyait encore à la grandeur culturelle de la Russie, aux ponts que l’art

pouvait jeter au-dessus des conflits. Mais la guerre qui éclate, fracture sa

vision du monde. Dès lors, chaque certitude se fissure, son avenir devient

illisible. Doit-il partir ? Rester ? Combattre ? Il n’a plus de place, ni là-bas, ni

ici. Son existence tangue entre culpabilité et vertige. Ce chemin, douloureux et sans guide, le pousse à se réinventer dans une langue étrangère, comme on reconstruit une maison après un tremblement de terre. Dès 14 ans. .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Maintenant je n’écrit plus qu’en français Théâtre Guingamp a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol