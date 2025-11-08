« Maintenant ou jamais » – Jur, Cridacompany Saurat, maïsou d’Amount Saurat

« Maintenant ou jamais » – Jur, Cridacompany Saurat, maïsou d’Amount Saurat samedi 8 novembre 2025.

« Maintenant ou jamais » – Jur, Cridacompany Samedi 8 novembre, 20h30 Saurat, maïsou d’Amount Ariège

Tarif Orange : de 7€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T21:30:00

Fin : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T21:30:00

Jur pioche dans son vécu, ses rêves et ses talents pour créer un spectacle foisonnant, à sa démesure… Une création musicale et circassienne, hybride et festive, qui célèbre la vie et l’amitié, envers et contre tout.

Avec la Commune de Saurat.

Saurat, maïsou d’Amount Saurat, maïsou d’Amount Saurat 09400 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/maintenant-ou-jamais/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Théâtre indiscipliné théâtre création