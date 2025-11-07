« Maintenant ou jamais » – Jur, Cridacompany Taurignan-Castet, salle communale Taurignan-Castet

« Maintenant ou jamais » – Jur, Cridacompany Taurignan-Castet, salle communale Taurignan-Castet vendredi 7 novembre 2025.

« Maintenant ou jamais » – Jur, Cridacompany Vendredi 7 novembre, 20h30 Taurignan-Castet, salle communale Ariège

Tarif Orange : de 7€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T21:30:00

Fin : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T21:30:00

Jur pioche dans son vécu, ses rêves et ses talents pour créer un spectacle foisonnant, à sa démesure… Une création musicale et circassienne, hybride et festive, qui célèbre la vie et l’amitié, envers et contre tout.

Avec la Commune de Taurignan-Castet.

En coréalisation avec Les Théâtrales en Couserans

Taurignan-Castet, salle communale Taurignan-Castet Taurignan-Castet 09160 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/maintenant-ou-jamais/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Théâtre indiscipliné théâtre création