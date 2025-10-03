Maintenant que j’ai l’âge de ma grand-mère Candé Candé
Maintenant que j’ai l’âge de ma grand-mère Candé
Salle Beaulieu Candé Maine-et-Loire
Début : 2025-10-03 20:30:00
Pièce de théâtre proposée par la compagnie le Puits, à la salle Beaulieu de Candé le vendredi 3 octobre 2025.
« Maintenant que j'ai l'âge de ma grand-mère », par la compagnie le Puits, à la salle Beaulieu, le vendredi 3 octobre 2025 à 20h30.
Tarifs adultes, 12 € ; enfants de 6 à 12 ans, 6 €.
Le lendemain, le samedi 4 octobre l’artiste sera à Saint-Quentin-les-Anges (53) au théâtre de la Douve à 20h. Renseignements au 06 33 82 37 67. .
Salle Beaulieu Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 96 73 64
English :
A play by Compagnie le Puits, at Candé’s Salle Beaulieu on Friday, October 3, 2025.
German :
Theaterstück, das von der Theatergruppe le Puits am Freitag, dem 3. Oktober 2025, im Saal Beaulieu in Candé angeboten wird.
Italiano :
Uno spettacolo della Compagnie le Puits, alla Salle Beaulieu di Candé venerdì 3 ottobre 2025.
Espanol :
Una obra de la Compagnie le Puits, en la Salle Beaulieu de Candé el viernes 3 de octubre de 2025.
