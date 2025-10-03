Maintenant que j’ai l’âge de ma grand-mère Candé Candé

Maintenant que j’ai l’âge de ma grand-mère Candé

Salle Beaulieu Candé Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Pièce de théâtre proposée par la compagnie le Puits, à la salle Beaulieu de Candé le vendredi 3 octobre 2025.

« Maintenant que j’ai l’âge de ma grand-mère », par la compagnie le Puits, à la salle Beaulieu, le vendredi 3 octobre 2025 à 20h30.

Tarifs adultes, 12 € ; enfants de 6 à 12 ans, 6 €.

Le lendemain, le samedi 4 octobre l’artiste sera à Saint-Quentin-les-Anges (53) au théâtre de la Douve à 20h. Renseignements au 06 33 82 37 67. .

Salle Beaulieu Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 96 73 64

English :

A play by Compagnie le Puits, at Candé’s Salle Beaulieu on Friday, October 3, 2025.

German :

Theaterstück, das von der Theatergruppe le Puits am Freitag, dem 3. Oktober 2025, im Saal Beaulieu in Candé angeboten wird.

Italiano :

Uno spettacolo della Compagnie le Puits, alla Salle Beaulieu di Candé venerdì 3 ottobre 2025.

Espanol :

Una obra de la Compagnie le Puits, en la Salle Beaulieu de Candé el viernes 3 de octubre de 2025.

