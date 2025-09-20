Maïoun dei Granouïe Maioun dei Granouie Villeneuve-Loubet

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Leï Granouïe vous fait découvrir le mode de vie des Villeneuvois du siècle dernier au travers de photos, d’objets, de récits et de témoignages.

Maioun dei Granouie 22 Ch. du Pas de Bonne Heure 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

