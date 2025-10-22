Mairie de Bouzonville Bouzonville

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-22 20:00:00

fin : 2025-10-22

Ne manquez pas cette séance cinéma à Bouzonville !

Découvrez cette histoire familiale avec Dany Boon et Audrey Fleurot

Le pitch

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs.Tout public

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

English :

Don’t miss this cinema screening in Bouzonville!

Discover this family story starring Dany Boon and Audrey Fleurot

The pitch:

Chris and Antoine have had a hard time getting along since their divorce. But when they are told that their 16-year-old son has a rare disease that will cause him to lose his sight, they try to put their grudges aside. The ex-spouses take their son on an unforgettable vacation, determined to give him the best memories of his life.

German :

Verpassen Sie nicht diese Filmvorführung in Bouzonville!

Entdecken Sie diese Familiengeschichte mit Dany Boon und Audrey Fleurot

Der Pitch:

Chris und Antoine haben es seit ihrer Scheidung schwer, miteinander auszukommen. Als sie jedoch erfahren, dass ihr 16-jähriger Sohn an einer seltenen Krankheit leidet, durch die er sein Augenlicht verlieren wird, bemühen sie sich, ihren Groll beiseite zu schieben. Die Ex-Eheleute nehmen ihren Sohn mit auf einen unvergesslichen Urlaub und sind fest entschlossen, ihm die schönsten Erinnerungen zu schenken.

Italiano :

Non perdete questa proiezione cinematografica a Bouzonville!

Scoprite questa storia familiare interpretata da Dany Boon e Audrey Fleurot:

Il lancio:

Chris e Antoine hanno avuto difficoltà ad andare d’accordo dopo il divorzio. Ma quando viene detto loro che il figlio sedicenne ha una malattia rara che gli farà perdere la vista, cercano di mettere da parte i loro rancori. Gli ex coniugi portano il figlio in una vacanza indimenticabile, decisi a regalargli i ricordi più belli della sua vita.

Espanol :

¡No se pierda esta proyección de cine en Bouzonville!

Descubra esta historia familiar protagonizada por Dany Boon y Audrey Fleurot

El lanzamiento:

Chris y Antoine tienen dificultades para llevarse bien desde su divorcio. Pero cuando les comunican que su hijo de 16 años padece una rara enfermedad que le hará perder la vista, intentan dejar a un lado sus rencores. Los ex cónyuges se llevan a su hijo a unas vacaciones inolvidables, decididos a darle los mejores recuerdos de su vida.

