Recycle Group investit la façade de la mairie du Centre avec son installation Résistance of AI. L’œuvre met en scène des silhouettes humaines en tension : d’un côté, un homme prêt à jeter son casque de réalité virtuelle symbolise la résistance face à l’emprise technologique ; de l’autre, des figures aux yeux dissimulés par des casques VR semblent osciller entre soumission et tentative d’émancipation. Cette création, réalisée à partir de matériaux recyclés, prolonge la réflexion du duo d’artistes sur les barricades et la résistance. À travers cette métaphore visuelle puissante, Recycle Group nous confronte à un choix fondamental : résister ou se laisser absorber par l’automatisation croissante de notre société.

Fondé en 2008 par Andrey Blokhin (né en 1987) et Georgy Kuznetsov (né en 1985), Recycle Group explore le monde de la réalité virtuelle en utilisant des images et des matériaux recyclés. Leur travail vise à rapprocher des sujets incompatibles, comme le classique et le contemporain et à nous interroger sur notre rapport aux nouvelles technologies et notamment à l’intelligence artificielle.

Partenaire : La Galerie Suzanne Tarasieve, Paris.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 Paris

Installation en plastique mesh thermoformé qui interroge l’impact de l’intelligence artificielle sur le monde du travail.