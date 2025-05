Exposition : « Victor de Notre-Dame » – Mairie du 10e arrondissement PARIS, 14 mai 2025, PARIS.

Du 14 au 29 mai 2025, la Mairie du 10e met la bande dessinée à l’honneur à travers l’exposition Victor de Notre-Dame, qui nous plonge dans une aventure originale et militante, centrée sur un pigeon intrépide.

Le vernissage, ouvert à toutes et tous, aura lieu le mercredi 21 mai 2025 à 18h en présente de Val Reiyel, autrice de Victor de Notre-Dame.

Victor de Notre-Dame en quelques mots

Né à Paris sur les hauteurs de Notre-Dame, Victor le pigeonneau a tout

pour être heureux et grandit aux côtés d’une famille protectrice…

jusqu’au jour où survient, en 2019, le terrible incendie de la

cathédrale. Dans l’enfer du feu, Victor perd tout et doit fuir seul vers

l’inconnu pour survivre. À la recherche d’un nouveau clan dans un monde

rempli de dangers, il comprend vite qu’il n’est pas le bienvenu chez

les pigeons du Sacré-Cœur, qui n’accueillent pas les congénères venus

d’ailleurs… Parviendra-t-il à se faire accepter et à trouver sa place ?

Rendez-vous au 4e étage de la Mairie du 10e, du mercredi 14 au jeudi 29 mai 2025,

pour découvrir une sélection de planches extraites de cette BD ailée,

moderne et humaniste, qui aborde les thèmes de la différence et de la

tolérance à travers le destin singulier d’un pigeon au grand cœur.

Le mercredi 21 mai 2025

de 18h00 à 20h00

Du mercredi 14 mai 2025 au jeudi 29 mai 2025 :

gratuit Tout public.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris https://x.com/mairie10Paris

