« Tous préparés, tous protégés » : rendez-vous dans le 10e pour une soirée de sensibilisation aux risques d’inondations à Paris – Mairie du 10e arrondissement PARIS, 14 mai 2025, PARIS.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de résilience, la Ville de Paris organise, le mercredi 14 mai 2025, une grande soirée de sensibilisation qui se déroulera simultanément dans chaque mairie d’arrondissement afin d’être « tous préparés, tous protégés » face aux risques d’inondations à Paris.

On l’a vu, avec le changement climatique, de telles catastrophes naturelles se sont multipliées à travers le monde ces dernières années, avec parfois des conséquences dramatiques. Face au risque d’une nouvelle crue centennale à Paris, il est donc essentiel de toutes et tous s’y préparer afin de connaître les réflexes à adopter pour sa sécurité en cas d’inondations dans la capitale.

Le programme dans le 10e

ATTENTION : Le déroulé exact de la soirée est susceptible d’être modifié. Les informations communiquées ci-dessous sont fournies à titre indicatif.

La soirée sera divisée en trois temps (avant/pendant/après la crue) et inclura la diffusion de diverses capsules vidéos, dont des témoignages relatant les inondations qui ont frappé les villes de Rennes et de Valence et de faux journaux télévisés qui permettront une véritable mise en situation.

Elle sera animée par un membre de l’agence État d’Esprit.

18h15-18h30 : Accueil du public

Arrivée des participants et installation.

18h35-18h45 : Ouverture de la soirée



Ouverture de la soirée par Alexandra Cordebard , Maire du 10 e

, Maire du 10 Projection des entretiens vidéo de Pénélope Komitès, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’Innovation, de l’Attractivité, de la Prospective Paris 2030 et de la Résilience, ainsi que de la Préfète Béatrice Steffan, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité de Paris.

18h45-18h55 : Introduction

Présentation des objectifs de la soirée

Questions interactives : perception du risque, connaissances de base, niveau de sensibilisation

Présentation rapide la carte des zones inondables et des zones de fragilité des réseaux à Paris

18h55-19h15 : Comprendre les inondations

Les trois types d’inondation (crue, remontée de nappe, ruissellement) avec schémas simplifiés

Focus sur la crue centennale (1910)

Le risque de crue à Paris et les mesures de protection mises en place depuis 1910

19h15-19h35 | Phase 1 : Avant la crue

Journal télévisé fictif n°1 : la crue est annoncée

Comment détecte-t-on une crue ?

Qui fait quoi ?

Les actions de la préfecture et l’évacuation potentielle

Se préparer en tant que citoyen

19h35-20h | Phase 2 : Pendant la crue

Journal télévisé fictif n°2 : la ville est inondée

Comprendre les impacts concrets sur la vie quotidienne (électricité, transports, eau, déchets, etc.)

Découvrir les bons réflexes à adopter

20h-20h20 | Phase 3 : Après la crue

Journal télévisé fictif n°3 : la décrue

Les défis de la décrue : lenteur, règles de sécurité, remise en état

La prise en charge des dégâts matériels

Le retour progressif à la normale

20h20-20h30 : Conclusion

Temps de questions/réponses

Pour aller plus loin : formations (fresque de la crue, gestes qui sauvent…) et engagement citoyen (associations, Volontaires de Paris)

Attention, nombre de places limité ! Inscription recommandée en écrivant à l’adresse mairie10@paris.fr

Le mercredi 14 mai 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-14T21:30:00+02:00

2025-05-14T19:30:00+02:00_2025-05-14T21:30:00+02:00

fin : 2025-05-14T23:30:00+02:00

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris https://x.com/mairie10Paris

À quoi ressemblerait Paris en cas de nouvelle crue centennale, et comment se préparer pour éviter le drame des inondations survenues à Valence, en Espagne, en octobre dernier ? Rendez-vous le mercredi 14 mai 2025 à 18h30 dans votre mairie d’arrondissement pour une grande soirée de sensibilisation sur le sujet !