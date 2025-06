Un parvis plein de vie – Mairie du 11e arrondissement PARIS 15 juin 2025

Un parvis plein de vie, c’est un événement sportif, ludique et familial organisé par la Direction de la Jeunesse et des Sports. Comme son nom l’indique, il est à découvrir sur le parvis de la Mairie du 11ème les dimanches de 14h à 18h. Plusieurs animations sont prévues pour tous les âges et toutes les conditions physiques : tennis de table, tennis ballon, laser run, badminton, espace détente et parcours de motricité…

Le dimanche 31 août 2025

de 14h00 à 18h00

Le dimanche 20 juillet 2025

de 14h00 à 18h00

Le dimanche 13 juillet 2025

de 14h00 à 18h00

Le dimanche 06 juillet 2025

de 14h00 à 18h00

Le dimanche 29 juin 2025

de 14h00 à 18h00

Le dimanche 22 juin 2025

de 14h00 à 18h00

Le dimanche 15 juin 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

À vos tenues de sport ! L’événement Un parvis plein de vie se tiendra tous les dimanches de 14h à 18h sur le parvis de la mairie du 11e.