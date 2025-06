2e édition d’Arts Sans Frontières ! – Mairie du 11e arrondissement PARIS 28 juin 2025

Culture, art et solidarité. Organisé par la Mairie du 11e

et l’association La Voix des Réfugiés, Arts sans frontières proposera à

nouveau le 28 juin prochain un programme éclectique, haut en couleur et

en impact : village associatif, table ronde, expositions, spectacle de

danse, défilé de mode et concert de clôture. Cet événement permettra

d’échanger sur l’art comme vecteur d’intégration, de valoriser le

parcours de réfugiés talentueux et de se réunir autour des valeurs de

tolérance, de créativité et de solidarité.

13h : Parrainage Républicain

Avec Réseau Éducation Sans Frontières.

15h-16h : Table ronde

Débats : “Entreprises et talents réfugiés : construire ensemble.”

: “Entreprises et talents réfugiés : construire ensemble.” Interventions de partenaires : entreprises engagées, associations de soutien, talents réfugiés.

15h-18h : Animations

Village associatif : stands d’information et d’échange avec les associations partenaires.

: stands d’information et d’échange avec les associations partenaires. Exposition photos : visite guidée et intervention des photographes.

: visite guidée et intervention des photographes. Espace collecte de vêtements : pour une réutilisation solidaire des vêtements (nourrissons, enfants, adultes).

: pour une réutilisation solidaire des vêtements (nourrissons, enfants, adultes). Bibliothèque hors les murs : lecture, découverte et sensibilisation aux œuvres et récits autour de l’immigration.

16h30 : Défilé de mode et spectacle vivant

Défilé de mode dansant : mise en avant de créations textiles customisées et upcyclées.

: mise en avant de créations textiles customisées et upcyclées. Participation du public : initiation à la danse.

18h : Concert de clôture

Scène musicale et musique du monde pour un moment festif et fédérateur.

Le samedi 28 juin 2025

de 13h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T16:00:00+02:00

2025-06-28T14:00:00+02:00_2025-06-28T21:00:00+02:00

fin : 2025-06-28T23:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Samedi 28 juin à partir de 14h, se tiendra la deuxième édition d’Arts Sans Frontières sur le parvis de la Mairie du 11e et en salle des fêtes. De nombreuses animations et des stands de sensibilisation sont prévus pour une journée placée sous le signe de l’entraide et de la solidarité.