Concert « La grande Duchesse de Gerolstein » – Mairie du 11e arrondissement PARIS 16 juin 2025

La grande Duchesse de Gerolstein

De 19h à 20h30/21h

Venez (re)découvrir l’opéra comique avec La grande Duchesse de Gerolstein d’Offenbach, interprétée par Margaret Fazoline accompagnée de quatre chanteurs, dans un concert exceptionnel à la mairie du 11ème arrondissement.

Lieu

Dans la salle des fêtes de la mairie, 120 chaises vous attendent pour profiter pleinement de ce moment lyrique. L’évènement est gratuit, dans la limite des places disponibles.

Un dispositif pensé pour l’écoute et le partage

Le lundi 16 juin 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Plongez dans l’univers déjanté de l’opéra bouffe avec un concert unique et festif : Margaret Fazoline et quatre chanteurs revisitent « La grande Duchesse de Gerolstein » dans une ambiance conviviale et pleine de panache !