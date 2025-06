Concert de Soulful People – Mairie du 11e arrondissement PARIS 27 juin 2025

Soulful People est né de l’envie de jouer, créer, improviser et partager sa passion pour la musique et la danse avec un public large et varié. Le groupe propose des concerts et des spectacles mêlant musique et danse, ainsi que des spectacles de manipulation d’objets lumineux et enflammés. Ils seront sur le parvis et dans la cour intérieure de la Mairie du 11e !

Le vendredi 27 juin 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Soulful People est un collectif de musique et de danse qui regroupe de nombreux artistes autour du jazz sous toutes ses formes. Ils seront en concert pour le site de festivités du 11e !