Représentation du Cirque Fier.e.s Mairie du 11e arrondissement PARIS 11 juillet 2025

Cirque Fier.e.s est un collectif LGBTQIA+ et allié.e.s (intersectionnel et féministe) voué à créer du lien social et des espaces sécurisés autour de la pratique des arts du cirque. Il est composé

d’amateur.ice.s comme de professionnel.les, de mixité de niveaux de

pratiques, de mixité raciales et de classes, de genres, d’identités et

de sexualités. Et propose à chaque fois de somptueux numéros d’acrobaties qui plairont à toute la famille.

Le vendredi 11 juillet 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Le collectif Cirque Fier.e.s va proposer de nouveaux numéros à couper le souffle à la Mairie du 11e !