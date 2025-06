Initiation et performance de skateboard Mairie du 11e arrondissement PARIS 29 août 2025

Venez découvrir l’univers du skateboard avec une session d’initiation ouverte à toutes et tous, suivie d’une démonstration par des riders expérimentés. L’occasion de s’initier aux bases ou d’admirer figures et enchaînements spectaculaires dans une ambiance conviviale et urbaine.

Du vendredi 29 août 2025 au samedi 30 août 2025 :

vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

début : 2025-08-29T16:00:00+02:00

2025-08-29T14:00:00+02:00_2025-08-29T20:00:00+02:00;2025-08-30T14:00:00+02:00_2025-08-30T20:00:00+02:00

fin : 2025-08-30T22:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Démonstrations et initiations de skateboard seront organisées sur le parvis de la Mairie du 11e, par l’association Slayte Skateboarding.