Un Batman dans ta tête Mairie du 11e arrondissement PARIS 9 juillet 2025

Un Batman dans ta tête, de David Léon, publié la première fois en 2011, est un seul en scène, mettant le public face à un jeune garçon dont le rapport à la réalité est trouble et la conscience éclatée en plusieurs subjectivités. Il livre, progressivement et au gré d’une pensée qui s’échappe de lui en lambeaux éparses, un récit brutal, où se mélange les personnages réels et fantasmés, la réalité crue du vécu et un imaginaire torturé. Cette représentation est une reprise du texte de David Léon par un comédien amateur, Louis Souchière, membre de la compagnie 1er étage à droite, établie sur le 11ème arrondissement.

Le spectacle dure une heure et est gratuit. Les thèmes abordés étant parfois difficiles, il est déconseillé aux enfants d’assister à la représentation.

Le mercredi 09 juillet 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

