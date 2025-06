Swedish fit (Gym suédoise) Mairie du 11e arrondissement PARIS 23 juin 2025

Swedish Fit

De 19h à 20h

Swedish Fit, c’est du sport accessible, sans jugement et sans compétition. Inspirée de la gymnastique suédoise, cette méthode mêle cardio, renforcement musculaire, étirements et relaxation, sur fond de musique rythmée. Idéal pour te défouler, transpirer… et repartir boosté·e !

Convivialité, esprit de groupe et bien-être sont au cœur de chaque séance. Que tu sois sportif·ve régulier·ère ou simple curieux·se, viens tester sans pression !

Les choses à savoir

Il est recommandé d’arriver au moins 5 à 10 minutes avant le début de l’activité afin de vous installer confortablement et d’aborder la séance sereinement.

Par ailleurs, la salle ne pouvant accueillir qu’une cinquantaine de personnes, l’accès se fera dans la limite des places disponibles.

Pour votre confort

L’équipe Swedish Fit sera à votre disposition avant et après la séance pour vous conseiller selon votre niveau, votre énergie ou vos envies du moment.

Il est conseillé de venir en tenue confortable et d’apporter une serviette et, si tu le souhaites, un tapis pour les passages au sol. Pour garantir une pratique plus hygiénique et agréable, il est également indispensable de prévoir une seconde paire de baskets dédiée au cours, différente de celle utilisée à l’extérieur.

Et surtout… préparez-vous à vous dépenser, à vous détendre et à lâcher prise !

Lieu

Toutes les séances ont lieu dans la salle des fêtes de la mairie du 11ème, à l’exception de la séance du mercredi 25 octobre prévue dans la cour de la mairie (sous réserve que la météo le permette, autrement la séance sera annulée). L’activité est ouverte à toutes et tous.

Le mercredi 02 juillet 2025

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 09 juillet 2025

de 19h00 à 20h00

Le lundi 07 juillet 2025

de 19h00 à 20h00

Le lundi 30 juin 2025

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 25 juin 2025

de 19h00 à 20h00

Le lundi 23 juin 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Envie de faire du sport dans une ambiance fun, dynamique et en musique ? Viens tester un cours de Swedish Fit : accessible à tou·te·s, sans prérequis, 100 % bonne énergie garantie !