Conférence et concert sur les suites de Bach Mairie du 11e arrondissement PARIS 24 juin 2025

Les suites de Bach par Hélène Billard

De 18h30 à 20h30

Cette conférence-concert est une invitation à explorer l’univers de Johann Sebastian Bach, et plus particulièrement ses célèbres suites pour violoncelle. Hélène Billard, musicienne chevronnée et directrice de l’école de musique Polynotes, partagera sa passion pour cette œuvre majeure du répertoire classique.

Avec pédagogie et sensibilité, elle retracera la vie de Bach, ses inspirations, et les enjeux musicaux et expressifs de ses suites. Pour illustrer ses propos, elle ponctuera la conférence de courts extraits joués en direct, offrant ainsi une expérience immersive et accessible à toutes et tous, mélomanes avertis comme novices.

Lieu

La conférence aura lieu dans la salle des fêtes de la mairie du 11ème arrondissement. L’entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous.

Le mardi 24 juin 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Passionné·e de musique ou simple curieux·se ? Venez redécouvrir les suites pour violoncelle de Bach à travers une conférence vivante et musicale, ponctuée d’interludes joués en direct par Hélène Billard, directrice de l’école de musique Polynotes.