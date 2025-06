Sport et santé avec Galipettes Mairie du 11e arrondissement PARIS 30 juin 2025

Galipettes

De 14h à 16h

Galipettes est une association membre de la Fédération associative LGBT+, engagée pour un sport accessible, safe et bienveillant. Elle propose des cours de gymnastique rythmique (acrobatique, sol et agrès), des activités de loisir et des temps conviviaux pensés pour les personnes LGBTQIA+… et leurs allié·e·s !

Lieu et publics

Ouvert à tous les niveaux, Galipettes accueille chacun·e sans jugement, que vous soyez gymnaste débutant·e ou acrobate confirmé·e. L’association défend une pratique du sport inclusive, collective et non-compétitive, dans une ambiance où chacun·e peut se sentir libre et à sa place.

L’activité aura lieu dans la cour intérieure de la mairie du 11ème.

Le jeudi 03 juillet 2025

de 10h00 à 12h00

Le lundi 30 juin 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

️‍ Venez bouger, vous amuser et vous exprimer librement avec Galipettes, l’association sportive LGBT+ qui mêle gym, bonne humeur et inclusivité pour tou·te·s !