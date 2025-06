La Mairie du 11è va ouvrir ses portes ! Mairie du 11e arrondissement PARIS 21 juin 2025

Avis aux nouveaux habitants du 11e (mais aussi tous les autres !) : la Mairie ouvrira ses portes le samedi 21 juin de 10h30 à 13h30 pour

vous permettre de rencontrer les principaux services et acteurs de

l’arrondissement :

services de l’État civil, des Élections et du Recensement de la

population, différents relais d’informations — familles, logement et

habitat —, mais aussi le

commissariat de police et les sapeurs-pompiers, les conseils de

quartiers… Ils pourront ainsi vous informer sur

l’ensemble des services publics locaux, ainsi que les moyens de prendre

part à

la vie citoyenne du 11e.

Ce sera

aussi l’occasion de rencontrer vos élus et d’échanger librement avec

eux sur les projets en cours de réalisation dans notre arrondissement.

Diverses animations auront lieu, notamment dans la cour intérieure et

pour clôturer ce moment que nous

voulons convivial, un verre de l’amitié sera

proposé.

Programme de la matinée :



10h30 : Ouverture des portes

10h45 : Groupe Hip Hop du CPA Gelez

11h : Allocution de François Vauglin, Maire du 11e

11h45 : Concert des violoncellistes du conservatoire Charles Munch

12h : Verre de l’amitié

13h30 : Fermeture des portes

Toute la matinée : animations par Tatane.

Le samedi 21 juin 2025

de 10h30 à 13h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T13:30:00+02:00

2025-06-21T11:30:00+02:00_2025-06-21T14:30:00+02:00

fin : 2025-06-21T16:30:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Samedi 21 juin, de 10h30 à 13h30, la Mairie du 11e ouvrira ses portes à toutes et tous pour une matinée exceptionnelle de rencontre avec l’équipe municipale et les principaux services. L’occasion pour les nouveaux arrivants dans notre arrondissement de s’informer au mieux.